ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден призначив координатора з розслідування "гаванського синдрому"

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 02 лютого 2022 03:04
Байден призначив координатора з розслідування "гаванського синдрому" Фото: Байден призначив координатора з розслідування "гаванського синдрому" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден призначив міжвідомчого координатора з розслідування "гаванського синдрому" в американських дипломатів. Ім'я координатора при цьому не розкривається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Президент доручив відомствам призначити представників, які будуть взаємодіяти з координатором з даного питання.

Крім того, в термін до 25 лютого 2022 року вони мають випустити оновлене керівництво для співробітників, які "піддаються ризику впливу аномальних інцидентів зі здоров'ям".

"Призначаю старшого директора з розвідувальних програм персоналу Ради національної безпеки для роботи як міжвідомчого координатора з аномальних ситуацій зі здоров'ям", - йдеться в меморандумі.

"Гаванський синдром" - це сукупність ряду неврологічних симптомів, в тому числі запаморочення, нудота, головні болі і проблеми зі слухом. Уряд США вважає це захворювання наслідком атаки з використанням мікрохвильової зброї. Вперше воно спостерігалося у деяких співробітників посольств Канади і США в Гавані (Куба) і членів їх сімей.

За даними джерел WSJ, про можливі напади на дипломатів в європейських містах повідомлялося по внутрішніх каналах ще влітку 2021 року. Принаймні, три американці, які працюють в консульстві в Женеві, страждали "гаванським синдромом", а одного з них евакуювали на лікування в США.

Крім того, в Парижі високопоставлені співробітники посольства поінформували дипломатів про один імовірний випадок і закликали інших повідомляти про будь-які незвичайні симптоми.

Нагадаємо, минулого року директор ЦРУ Вільям Бернс попередив Росію про наслідки, якщо її спецслужби виявляться відповідальними за "гаванський синдром" в американських дипломатів.

А президент США Джо Байден навіть виділяв допомогу жертвам "гаванського синдрому".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу