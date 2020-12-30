Байден має намір задіяти закон військового часу для боротьби з COVID-19

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Обраний президент США Джо Байден повідомив, що має намір використовувати закон військового часу для того, щоб прискорити вакцинацію від коронавіруса. Закон, який передбачає мобілізацію виробництва для боротьби з COVID-19, накаже приватним компаніям підтримувати зусилля влади.

Відповідну заяву він зробив у вівторок в ході виступу в Уілмінгтоні (штат Делавер).

Прийнятий у 1950 році закон про військовому виробництві дозволяє федеральному уряду США де-факто примусити приватні компанії до роботи на держави в екстрених випадках. Закон вже раніше був задіяний чинним американським президентом Дональдом Трампом на початку епідемії.

Раніше Байден спрогнозував терміни поліпшення ситуації з коронавірусом в країні. Він передрік, що "справи стануть гірше, перш ніж стати краще".

На його думку, американці можуть не побачити позитивних тенденцій з пандемією до березня. Байден підкреслив, що дії адміністрації чинного глави держави Дональда Трампа «далеко відстали» від необхідних.

США як і раніше залишаються на першому місці за кількістю зареєстрованих випадків зараження коронавірусом, там виявили 19,5 мільйона випадків інфікування.

Нагадаємо, минулого тижня щеплення від коронавіруса отримав обраний президент США Джо Байден. Байден вакцинувалася препаратом, який розробили компанії Pfizer і BioNTech.

Також Байден виклав свій план боротьби з пандемією коронавіруса протягом перших 100 днів свого перебування на посаді. За словами Байдена, його адміністрація проведе 100 млн вакцинація після того, як він вступить на посаду.