Байден і Макрон запланували телефонну розмову, щоб обговорити скандал з підлодками

Президент Франції Еммануель Макрон поговорить телефоном з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити скандал з підлодками. Про це повідомив офіційний представник уряду Габріель Аттал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
За його словами, ініціатором телефонної розмови став американський президент Джо Байден. Телефонний зв'язок між двома президентами запланований на найближчий час.
Аттал вважає, що телефонна розмова
Австралії від контракту з Францією з будівництва підводних човнів. Але тепер
Нагадаємо, що Франція відкликає послів із США та Австралії після скандалу з підлодками.
Раніше повідомлялося, що скандал з підлодками може вплинути на нову Стратегічну концепцію НАТО. Про це заявили у Франції.