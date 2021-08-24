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Байден не хоче затягувати вихід з Афганістану через ризик терактів, - NYT

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден не має наміру продовжувати евакуацію людей з Афганістану після 31 серпня, крайнього терміну, названого бойовиками "Талібану". Лідерам G7 не вдалося переконати Байдена змінити свою позицію під час сьогоднішнього віртуального саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами високопоставленого посадовця з американської адміністрації, ім'я якого замовчується, Байден під час віртуальної зустрічі з лідерами G7 заявив про високий ризик терористичних атак після 31 серпня.

Продовжити термін евакуації людей з аеропорту Кабулу, зокрема, закликав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. І сьогоднішня віртуальна зустріч лідерів G7 була присвячена саме цьому питанню.

Нагадаємо, сьогодні таліби, які захопили владу в Афганістану, назвали США крайню межу для завершення виведення військ з країни. Американські військові мають вийти з Афганістану до 31 серпня, бо після цієї дати таліби заборонять виконання авіарейсів.

Як писало РБК-Україна, перед завершенням виходу з Афганістану американські військові можуть знищити частину своєї техніки, щоб вона не дісталася талібам.

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ТалібанДжозеф БайденАфганистан