Байден не хоче затягувати вихід з Афганістану через ризик терактів, - NYT

Президент США Джо Байден не має наміру продовжувати евакуацію людей з Афганістану після 31 серпня, крайнього терміну, названого бойовиками "Талібану". Лідерам G7 не вдалося переконати Байдена змінити свою позицію під час сьогоднішнього віртуального саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами високопоставленого посадовця з американської адміністрації, ім'я якого замовчується, Байден під час віртуальної зустрічі з лідерами G7 заявив про високий ризик терористичних атак після 31 серпня.

Продовжити термін евакуації людей з аеропорту Кабулу, зокрема, закликав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. І сьогоднішня віртуальна зустріч лідерів G7 була присвячена саме цьому питанню.