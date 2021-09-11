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Байден у річницю терактів 11 вересня закликав США до єдності

Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден звернувся до американців у 20-ту річницю терактів 11 вересня. Він назвав національну єдність найбільшою силою своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.

Американський президент зазначив. що в дні, що послідували за 11 вересня 2001 року, США бачили героїзм всюди, в очікуваних і несподіваних місцях.

"Ми також бачили щось надто рідкісне: справжнє почуття національної єдності. У битві за душу Америки єдність-наша найбільша сила. Єдність не означає, що ми повинні вірити в одне і те ж, але ми повинні мати фундаментальну повагу і віру один в одного і в цю націю", - сказав Байден.

Він також заявив, що США прагнуть показати всім, хто прагне завдати шкоди Америці, що вони за це заплатять.

Детальніше про теракти, які сталися в Нью-Йорку в 2001 році , - в матеріалі РБК-Україна "Теракти 11 вересня в США. Як впали вежі-близнюки і що відомо 20 років потому".

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденТеракт