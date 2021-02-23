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Байден у Білому домі вшанував пам'ять 500 тисяч американців, які померли від COVID-19

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 02:19
Байден у Білому домі вшанував пам'ять 500 тисяч американців, які померли від COVID-19 Фото: хвилина мовчання в Білому домі (White House)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден, а також віце-президентом Камалою Харріс вшанували пам'ять понад 500 тисяч жертв коронавіруса у своїй країні. Вони оголосили хвилину мовчання в Білому домі.

Трансляцію вели на сторінці Байдена в Twitter.

Президент США виступив зі зверненням до своїх співгромадян, висловивши співчуття сім'ям загиблих.

"Тим, хто втратив близьких людей: я знаю, що ніякі слова не можуть заглушити біль, але я сподіваюся, що ви знайдете розраду, дізнавшись, що нація сумує разом з вами", - сказав Байден.

Він додав, що за рік пандемії померло більше американців, ніж у Першій світовій війні, Другій світовій війні і В'єтнамській війні.

"Наша країна не повинна дозволити цьому продовжуватися", - сказав президент США.

Після офіційного звернення Байден вшанував пам'ять померлих від коронавіруса хвилиною мовчання у дворі Білого дому. Південний фасад Білого дому був прибраний траурними стрічками, а на сходах розставлені свічки.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що число жертв коронавіруса нового типу в США перетнуло позначку в 500 тисяч.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена не буде надавати країнам наявну в країні COVID-вакцину.

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