"Бавария" разбила "Байер", "Ливерпуль" шокировал ПСЖ: результаты матчей Лиги чемпионов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

В противостояниях 1/8 финала участвуют восемь лучших команд по итогам лигового этапа - они попали на эту стадию напрямую. С ними играют восемь победителей предварительного раунда плей-офф.

Лига чемпионов-2024/25, 1/8 финала, первые матчи

"Фейенорд" - "Интер" - 0:2

Голы: Тюрам, 38, Мартинес, 50

Нереализованный пенальти: Зелиньски (І), 65

Похоже, футболистам нидерландского "Фейенорда" не удастся оформить миланский "дубль" в Лиге чемпионов. В стыковых матчах им удалось пройти "Милан". А вот с другим представителем северной столицы Италии все оказалось гораздо сложнее. "Интер" уверенно контролировал игру с первых минут и еще до перерыва сумел воплотить свое преимущество в гол - счет открыл Тюрам. Во втором тайме "нерадзурри" быстро удвоили преимущество усилиями Мартинеса. А вскоре могли довести дело до разгрома, но Зелински не сумел реализовать пенальти.

"Бенфика" - "Барселона" - 0:1

Гол: Рафинья, 61

Удаление: Кубарси (Бар), 22

"Бенфике" не хватило тройного сейва Трубина и удаления у "Барсы", чтобы взять хотя бы ничью. Рафинья воспользовался грубой ошибкой португальской защиты и забил победный гол.

"Бавария" - "Байер" - 3:0

Голы: Кейн, 9, 75 (пенальти), Мусиала, 54

Удаление: Мукиеле (Бай), 62

"Бавария", которая в этом сезоне проиграла "Байеру" в национальном Кубке, и не смогла обыграть его в Бундеслиге, без проблем прошлась по данному оппоненту в ЛЧ. Кейн открыл счет уже на 9-й минуте, точно замкнув прострел Олисе. Мюнхенцы уверенно контролировали ход игры в первом тайме, однако увеличить преимущество не смогли.

Сразу после перерыва "Бавария" снова забила - отличился Мусиала. А на 62-й минуте Мукиеле заработал вторую желтую и оставил "Байер" в меньшинстве. После этого "фармацевты" полностью закрылись в обороне. Впрочем, даже плотная защита не спасла гостей. На 72-й минуте арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, который Кейн хладнокровно реализовал, оформив дубль и установив окончательный счет.

ПСЖ - "Ливерпуль" - 0:1

Гол: Элиотт, 87

ПСЖ нанес 30 ударов по воротам соперника, а "Ливерпуль" ответил двумя. Парижане всю игру сидели на воротах Алиссона, чья фантастическая игра помешала хозяевам положить мячей пять в сетку команды Арне Слота. А оборона ПСЖ полностью выключила из игры Салаха.

И после всего этого ужаса "Ливерпуль" нашел в себе силы на 87-й минуте выбежать в контратаку и впервые попасть в створ ворот. Эллиот, который заменил Салаха, убежал от всей защиты ПСЖ и забил решающий мяч. В оставшееся до финального свистка время парижане не смогли оправился от такого шока.

Ответные матчи во всех четырех парах состоятся во вторник, 11 марта.