Баварія оголосила себе зоною катастрофи через коронавірус

Через поширення коронавірусу, Баварія вперше за свою сучасну історію оголошена зоною катастрофи. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, з вівторка будуть закриті бари, кінотеатри та басейни, а з середи також магазини, які не надають основних послуг. Також будуть закриті спортивні поля та ігрові майданчики. Крім того, місцеві вибори в Баварії, які мають відбутися через два тижні, будуть проведені через голосування поштою.

У той же час, магазини із продажу харчових продуктів та товарів першої необхідності, аптеки, АЗС, банки можуть залишатися відкритими.

На сьогодні в Баварії підтверджено 1034 випадки захворювання на коронавірусом.

Нагадаємо, Київ поки не будуть закривати на в'їзд і виїзд у зв'язку з карантинними заходами в Україні. Поворозник зазначив, що комісія КМДА поки не прийняла рішення про закриття Києва на в'їзд та виїзд.

РБК-Україна писало, що в Офісі президента Володимира Зеленського наразі триває засідання з представниками Кабінету міністрів стосовно заходів щодо протидії пандемії коронавірусу в Україні. Так, співрозмовник видання підтвердив, що засідання стосується поширенню коронавірусу.