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Баварія оголосила себе зоною катастрофи через коронавірус

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 15:10
Баварія оголосила себе зоною катастрофи через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Магазини із продажу харчових продуктів та товарів першої необхідності, аптеки, АЗС та банки залишатимуться відкритими

Через поширення коронавірусу, Баварія вперше за свою сучасну історію оголошена зоною катастрофи. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, з вівторка будуть закриті бари, кінотеатри та басейни, а з середи також магазини, які не надають основних послуг. Також будуть закриті спортивні поля та ігрові майданчики. Крім того, місцеві вибори в Баварії, які мають відбутися через два тижні, будуть проведені через голосування поштою.

У той же час, магазини із продажу харчових продуктів та товарів першої необхідності, аптеки, АЗС, банки можуть залишатися відкритими.

На сьогодні в Баварії підтверджено 1034 випадки захворювання на коронавірусом.

Нагадаємо, Київ поки не будуть закривати на в'їзд і виїзд у зв'язку з карантинними заходами в Україні. Поворозник зазначив, що комісія КМДА поки не прийняла рішення про закриття Києва на в'їзд та виїзд.

РБК-Україна писало, що в Офісі президента Володимира Зеленського наразі триває засідання з представниками Кабінету міністрів стосовно заходів щодо протидії пандемії коронавірусу в Україні. Так, співрозмовник видання підтвердив, що засідання стосується поширенню коронавірусу.

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