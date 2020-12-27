У Баварії скасували вакцинацію від COVID через проблеми зі зберіганням препарату

У двох округах німецької Баварії скасували проведення вакцинації населення від коронавірусу. Причиною цього стали можливі порушення зберігання вакцини.

Про це повідомляє Bayerischer Rundfunk.

Так, проблеми з холодовим ланцюгом - система постійного дотримання температурного режиму при зберіганні і постачання вакцини, були виявлені в округах Верхня Франконія і Швабія.

"Сьогодні щеплень не буде", - повідомили в адміністрації Верхньої Франконії. Місцева влада планує провести консультації з компанією-виробником вакцини BioNTech.

Вакцина від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech повинна зберігатися при температурі в близько мінус 70 градусів Цельсія.

Нагадаємо, з неділі, 27 грудня, в країнах Європейського союзу почався процес вакцинації населення від коронавірусу за допомогою препарату Pfizer і BioNTech. Перший етап вакцинації триватиме по 29 грудня включно.

Раніше РБК-Україна писало, що Європол заявив про можливе шахрайство в зв'язку з початком масової вакцинації від коронавірусу.

Також повідомлялося, що вакцинація почалася в Польщі. Зараз в країні є близько 10 тисяч доз вакцини.