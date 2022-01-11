У Баварії з початку року майже 2 тисячі людей отримали протерміновану вакцину

В одному з центрів вакцинації у Верхній Баварії, з початку року, близько 1800 людей були щеплені протермінованим препаратом. Їх здоров’ю нічого не загрожує.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel Online .

У період з 4 по 6 січня, близько 1800 людей були щеплені протермінованою вакциною Pfizer/Biontech у центрі в Еберсберзі або мобільною бригадою.Термін придатності препарату минув ще 31 грудня.

Оператори центру вакцинації виключають шкоду здоров’ю або ж можливі наслідки й зазначають, що не варто очікувати зниження ефективності препарату.

Водночас усі постраждалі мають можливість безкоштовно перевірити рівень антитіл й за необхідності - повторно щепитися. Також для них було відкрито гарячу лінію.