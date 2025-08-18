Отец и ребенок: россияне в Харькове убили членов одной семьи

В результате очередной вражеской атаки по Харькову 18 августа погибли члены одной семьи - отец и ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Петра Токаря в комментарии "Суспільне. Харків".
Начальник ГУНП в Харьковской области сообщил, что в результате атаки россиян в Харькове погибли члены одной семьи:
"Также мы констатируем смерть женщины в возрасте 67 лет", - добавил Токарь.
По его словам, информация о том, что погибшие мужчина и ребенок - родные, уже подтверждена.
"Что касается женщины, причастность и родство человека к этой семье еще устанавливается", - добавил правоохранитель.
В завершение он отметил, что все попадания были в один дом.
"Мы видим, что это - жилая застройка. И почему удар пришелся именно сюда, мы пока не понимаем", - признал полицейский.
Напомним, поздно вечером 17 августа россияне атаковали Харьков баллистической ракетой, которая попала в землю недалеко от жилого квартала.
Взрывной волной было повреждено остекление окон в многоквартирных домах, машины. Пострадали взрослые и дети.
Позже - под утро 18 августа - РФ атаковала Харьков "Шахедами".
Первые взрывы прогремели около 04:48, когда один из дронов попал в многоэтажку в Индустриальном районе города (вызвав пожар на нескольких этажах двух подъездов).
В результате удара РФ по Харькову по состоянию на 11:34 было известно уже о семи погибших. Пострадали по меньшей мере 20 человек (среди которых шестеро детей в возрасте от 1 до 17 лет). В городе объявлен День траура.
Кроме того, мэр города Игорь Терехов опубликовал видео, на котором видно момент целенаправленного удара российских дронов по жилому дому.
По его словам, пять дронов заходили на дом с разных сторон и били именно по мирным жителям, которые спали.
Между тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Россия остается "смертоносной военной машиной", которую сдерживает Украина, и призвал мировое сообщество к единству и давлению на Москву - чтобы остановить убийства и дать пространство для дипломатии.