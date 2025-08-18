Отец и ребенок: россияне в Харькове убили членов одной семьи

В результате очередной вражеской атаки по Харькову 18 августа погибли члены одной семьи - отец и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Петра Токаря в комментарии "Суспільне. Харків".

Что известно об очередном преступлении РФ

Начальник ГУНП в Харьковской области сообщил, что в результате атаки россиян в Харькове погибли члены одной семьи:

46-летний отец;

полуторагодовалый ребенок.

"Также мы констатируем смерть женщины в возрасте 67 лет", - добавил Токарь.

По его словам, информация о том, что погибшие мужчина и ребенок - родные, уже подтверждена.

"Что касается женщины, причастность и родство человека к этой семье еще устанавливается", - добавил правоохранитель.

В завершение он отметил, что все попадания были в один дом.

"Мы видим, что это - жилая застройка. И почему удар пришелся именно сюда, мы пока не понимаем", - признал полицейский.