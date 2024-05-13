Отец Фьюри устроил схватку с командой Усика: кровавое видео

Окружение украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри сошлись в толчее перед грядущим поединком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Об этом заявил журналист talkSPORT Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.
Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.
Команды обоих боксеров начали подогревать интерес к поединку. Они сошлись в словесном споре, переросшем в небольшую схватку. Как следствие, отец "Цыганского Короля" Джон Фьюри разбил лоб в конфликте по неизвестным причинам.
Впоследствии на драку отреагировал брат Фьюри – Шон. Он назвал представителей команды Усика "тупыми выродками". Большинство обозревателей сошлись во мнении о заранее подготовленном эпизоде шоу перед битвой чемпионов.
9 мая Усик объявил о завершении тренировочного лагеря перед поединком. Украинец набирал оптимальные кондиции и спарринговал с похожими на британца боксерами в Испании. На следующий день чемпион с командой вылетел на Ближний Восток.
Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и Дюбуа.
В конце апреля объединительный поединок получил транслятора в Украине. Права на показ битвы чемпионов получила платформа MEGOGO. Просмотр боя Усика против Фьюри будет платным.
К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.
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