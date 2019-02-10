У "Батьківщині" заявили про виключення Мангера

Також йому рекомендували залишити посаду голови Херсонської обласної ради
В бюро Херсонской облорганизации "Батькивщина" заявили, что решили считать Владислава Мангера, связанного с подозреваемым в организации убийства советника городского головы Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк, исключенным из рядов партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу партии.
Решение было принято на заседании бюро 8 февраля 2019 года.
"Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру оставить должность председателя Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер связан с подозреваемым в организации убийства советника городского головы Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк, а также активисты и друзья Гандзюк называют его одним из заказчиков убийства.
Ключевой подозреваемый в организации нападения - Алексей "Москал" Левин бежал за границу.
Глава Херсонского облсовета Мангер опровергает, что имел связь с "Москалом" -Левиным.