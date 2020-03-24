В "Батьківщині" розповіли, як регіональні осередки допомагають боротися із коронавірусом

Партійці регіональних осередків "Батьківщини" через епідемію коронавірусу з минулого тижня провели низку благодійних акцій, підтримавши пенсіонерів, малозабезпечені сім’ї, одиноких мам, лікарів і медичні установи. Про це повідомляє прес-служба партії, передає РБК-Україна.

Так, активісти Львівської, Запорізької, Тернопільської, Миколаївської областей роздавали місцевим жителям захисні маски, засоби захисту від респіраторного зараження, а також інформаційні бюлетені про те, як поводитись і убезпечувати себе під час пандемії коронавірусу. У першу чергу, ці засоби отримали літні люди, які найбільш уразливі до захворювання, малозабезпечені сім’ї, люди, які працюють у сфері надання послуг, адже саме вони найбільше контактують з місцевими жителями, також маски були передані до поліції та медичних закладів.

В Одеській області за ініціативи депутата від "Батьківщини" в умовах відсутності захисних масок в аптеках, їх почала виготовляти "Балтська швейна фабрика". Підприємство вже виготовило понад 70 тисяч масок та 1000 захисних костюмів для медустанов області.

На допомогу в боротьбі з коронавірусом черкаська ячейка виділила 200 тисяч гривень і направили ці кошти на благодійну допомогу місцевим медичним установам - відремонтували апарат штучної вентиляції легень відділення реанімації Жашківської центральної районної лікарні, закупили для потреб лікарні пульсометр, 700 пар захисних рукавичок, захисні маски та засоби дезінфекції, забезпечили лікарню харчами.

На Херсонщині партійці передали кошти Каховській районній лікарні на придбання необхідних матеріалів та засобів, а також домоглися від Управління транспортної та дорожньої інфраструктури виділення двох спеціальних автобусних рейсів, щоб возити медпрацівників лікарні ім. Є.Карабелеша на роботу.

Депутати "Батьківщини" Запорізької обласної ради ініціювали проведення позачергової сесії для перерозподілу коштів обласного бюджету, а саме - для боротьби з коронавірусною інфекцією перенаправити 100 мільйонів гривень на закупівлю тестів, медичного обладнання, захисних масок і костюмів для лікарів. Також депутати наполягають на необхідності справедливо вирішити питання зарплат і премій медпрацівникам, які сьогодні знаходяться на передовій боротьби з вірусом.

Крім того, повідомляється, що за ініціативи партії було скликано позачергову сесію Закарпатської облради, під час якої ухвалено рішення виділити 153 мільйони гривень на профілактичні заходи та боротьбу з коронавірусом. Депутати також звернулися до центральної влади щодо запровадження податкових канікул для підприємств та підприємців, які вимушено зупинили роботу на час карантину. Крім того, вони закликали енергопостачальників не відключати боржників на час карантину.

Нагадаємо, МОЗ підтвердив 13 нових випадків зараження коронавірусом в Україні, таким чином кількість заражених наближається до 100 осіб.