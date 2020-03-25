У "Батьківщині" розповіли про діяльність щодо захисту населення від коронавірусу

В умовах епідемії коронавірусу члени регіональних організацій "Батьківщини" приймають всі необхідні заходи для протидії поширенню хвороби в регіонах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Зокрема, в прес-службі зазначають, що за ініціативою фракції "Батьківщина" у радах різних рівнів Рівненської області відбулися позачергові сесії, на яких виділили кошти на закупівлю захисних масок, костюмів, апаратів штучної вентиляції легенів. Відзначається також, що в цілому завдяки депутатам партії в обласній раді на потреби медиків у боротьбі з пандемією виділила 29 млн гривень, які раніше планували направити на депутатські округи.

В Кривому Розі фракція "Батьківщина" одноголосно підтримала рішення позачергової сесії міської ради про виділення 50 млн гривень на противірусні заходи, серед яких - придбання 24 апаратів штучної вентиляції легенів, 35 кисневих концентратів, 10 000 одноразових протичумних костюмів, 5 000 тест-систем та інше.

На Закарпатті депутат облради від "Батьківщини" Петро Голубка своїм коштом закупив для потреб Тячівщини 10 000 одиниць засобів індивідуального захисту органів дихання. 5 000 масок передали для потреб Тячівської ОТГ, а іншу частину - для потреб району.

Закуплені засоби захисту розподілять між медперсоналом, правоохоронцями та працівниками всіх служб, які продовжують працювати на Тячівщині в умовах карантину.

Своєю чергою, голова Роздільнянського районного відділення "Батьківщини" в Одеській області Оксана Дмитренко організувала збір коштів і закупівлю захисних засобів для місцевої лікарні. За її словами, допомога лікарні буде постійною, попри нелегку ситуацію в країні, коли всі повинні згуртуватися для боротьби з вірусом.

Нагадаємо, 25 березня Кабінет міністрів України продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, МОЗ підтвердив четверту смерть від коронавірусу в Україні: у Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. він Також зазначав, що наполягатиме на введення повного карантину в Україні.