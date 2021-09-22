Батареї більше не горять: відновлюється виробництво електромобіля Chevrolet Bolt

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу GM .

У GM повідомили, що усунули причину загоряння акумуляторів на електричних Chevrolet Bolt. Наприкінці серпня компанія оголосила про відкликану кампанію, яка в кінцевому рахунку призвела до зупинки виробництва Bolt. Через кілька тижнів інженерам вдалося з'ясувати, що причина полягала в комбінації двох дефектів – недостатньому охолодженні батраї іта порушення герметичності осередків.

Компанія тісно співпрацювала з виробником батарей, LG для посилення контролю при виробництві акумуляторів. Заводи LG також збільшать потужність, щоб поставити GM більше осередків, які підуть на створення запасних акумуляторних модулів для відкликаної кампанії. General Motors повідомить клієнтів, коли можна буде встановити нові акумуляторні модулі в замінних.

Автовиробник також розширить можливості діагностичного програмного забезпечення, яке збільшить Доступні параметри зарядки акумулятора. Програмне забезпечення призначене для виявлення аномалій в роботі акумулятора. У Chevrolet впевнені, що завершать відкликну кампанію і заміну акумуляторів на нові до кінця наступного місяця.