ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Баскетбольна Євроліга вигнала тріо команд із Росії

Новость на русском →
Вівторок 22 березня 2022 18:28
Баскетбольна Євроліга вигнала тріо команд із Росії Фото: УНІКС попрощався з Євролігою (facebook.com/unicsbasket)
Автор: Антон Федорців

Пітерський "Зеніт", московський ЦСКА та казанський УНІКС виключені з розіграшу баскетбольної Євроліги в сезоні 2021/22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Євроліги.

Виконком оператора двох головних баскетбольних турнірів Європи ECA вирішив дискваліфікувати російські клуби. Таке рішення організатори ухвалили через вторгнення РФ до України.

Функціонери постановили виключити "Зеніт", ЦСКА та УНІКС з Євроліги, а краснодарську "Локомотив-Кубань" – із Єврокубка. Результати всіх матчів за участю російських команд анульовані. Євроліга та Єврокубок вже оновили турнірні таблиці.

Ще 28 лютого рада Євроліги призупинила участь російських команд у європейських турнірах. Оскільки Росія не припинила воєнні дії проти України, то тамтешні клуби спіткала дискваліфікація.

Нагадаємо, що УЄФА дозволив клубам-учасникам єврокубків додати в заявки гравців із чемпіонату України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦСКА Зенит Евролига Санкції проти Росії Баскетбол Війна Росії проти України
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро