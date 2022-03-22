Баскетбольна Євроліга вигнала тріо команд із Росії

Пітерський "Зеніт", московський ЦСКА та казанський УНІКС виключені з розіграшу баскетбольної Євроліги в сезоні 2021/22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Євроліги .

Виконком оператора двох головних баскетбольних турнірів Європи ECA вирішив дискваліфікувати російські клуби. Таке рішення організатори ухвалили через вторгнення РФ до України.

Функціонери постановили виключити "Зеніт", ЦСКА та УНІКС з Євроліги, а краснодарську "Локомотив-Кубань" – із Єврокубка. Результати всіх матчів за участю російських команд анульовані. Євроліга та Єврокубок вже оновили турнірні таблиці.

Ще 28 лютого рада Євроліги призупинила участь російських команд у європейських турнірах. Оскільки Росія не припинила воєнні дії проти України, то тамтешні клуби спіткала дискваліфікація.