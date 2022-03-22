Баскетбольна Євроліга вигнала тріо команд із Росії
Пітерський "Зеніт", московський ЦСКА та казанський УНІКС виключені з розіграшу баскетбольної Євроліги в сезоні 2021/22.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Євроліги.
Виконком оператора двох головних баскетбольних турнірів Європи ECA вирішив дискваліфікувати російські клуби. Таке рішення організатори ухвалили через вторгнення РФ до України.
Функціонери постановили виключити "Зеніт", ЦСКА та УНІКС з Євроліги, а краснодарську "Локомотив-Кубань" – із Єврокубка. Результати всіх матчів за участю російських команд анульовані. Євроліга та Єврокубок вже оновили турнірні таблиці.
Ще 28 лютого рада Євроліги призупинила участь російських команд у європейських турнірах. Оскільки Росія не припинила воєнні дії проти України, то тамтешні клуби спіткала дискваліфікація.
Нагадаємо, що УЄФА дозволив клубам-учасникам єврокубків додати в заявки гравців із чемпіонату України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.