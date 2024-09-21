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Молодая звезда баскетбольной сборной Украины переехал в США

Фото: Александр Кобзистый в майке молодежной сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Андрей Костенко

Украинский форвард Александр Кобзистый в следующем сезоне будет играть за команду Университета Орегона в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

В прошлом сезоне украинец не смог пробиться в основу белградского "Мега Баскета". К тому же, в конце 2023 года он получил травму плеча и выбыл на несколько месяцев.

В этом году Кобзистый удачно дебютировал в национальной команде. В частности, он стал самым результативным игроком на международном турнире на Тайване. Его статистика – 11.9 очков и 4.4 подбора в среднем за 7 матчей в составе сборной Украины.

Далее Кобзистый уехал в США, где тренировался и проходил просмотры в командах нескольких колледжах. В конце концов договориться удалось с "Орегон Дакс". Украинец гарантированно проведет в команде сезон и, скорее всего, получит возможность сыграть там еще год.

"Орегон" под эгидой NCAA выступает в конференции Big Ten. В прошлом розыгрыше "утки" вышли в 1/32 финала национального турнира. Команда проводит домашние матчи на "Мэттью Найт Арене", способной вместить 12 тысяч зрителей.

Кто такой Александр Кобзистый

21-летний украинец еще юношей попал в систему "Мега Баскета". Сначала играл за юношескую команду, а затем стал игроком основной.

Сезон 2021/22 провел в сербской Первой лиге за фарм-клуб – белградский ОКК. Выступал за юношескую и молодежную сборные Украины. В 2023 дебютировал за национальную команду.

Сын знаменитого отечественного баскетболиста и тренера Виктора Кобзистого. Отец погиб 29 декабря 2023 во время ракетной атаки РФ на Львов.

Ранее центровой сборной Украины заключил соглашение с чемпионом НБА.

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