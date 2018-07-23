У Барселоні мотоцикліст розстріляв людей в машині

В результаті події загинула одна людина

В результаті стрілянини, яка сталася сьогодні вночі, 23 липня в Барселоні (Іспанія), загинув один чоловік, ще один отримав поранення. Про це повідомили в прес-службі поліції Женералітету Каталонії.

Як повідомляється, інцидент стався вночі в районі Сан-Марті-де-Барселона на одному з перехресть.

Разом з тим, за інформацією місцевої радіостанції Cadena SER Catalunya, на людей у машині напав мотоцикліст.

Відзначається також, що автомобіль був з німецькими номерами.

Investiguem la mort d'un home i les ferides a un altre amb arma de foc al districte de Sant Martí de Barcelona https://t.co/wWGwmCusCW pic.twitter.com/fs0jTYXfnq — Mossos (@mossos) July 23, 2018

Нагадаємо, сьогодні вночі, 23 липня сталася стрілянина в Торонто на проспекті Денфорт.

Повідомлялося про 14 постраждалих в результаті події.

Згідно з інформацією місцевої поліції, підозрюваний, який відкрив стрілянину, мертвий.