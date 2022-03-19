Банки країн ЄС почнуть обмінювати гривні на місцеві валюти

Українці в Словаччині та Польщі зможуть конвертувати гривневі банкноти відповідно в євро і польські злоті вже з наступного тижня. Відповідні програми затвердили національні банки Словаччини та Польщі, щоб підтримати українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Багато обмінних пунктів і банки Польщі та Словаччини неохоче приймають гривню, враховуючи надлишок валюти в результаті великої кількості біженців і побоювання з приводу її зниження в ціні.

У Польщі купюри номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень можна буде обміняти на злоті за курсом НБУ. Єдине обмеження для обміну - сума не повинна перевищувати 10 000 гривень на людину. Для здійснення обміну необхідно пред'явити паспорт.

Європейський центральний банк працює над створенням фінансового механізму, який дозволить мільйонам українських біженців конвертувати свої заощадження в європейські валюти. Таким чином ЄЦБ допоможе біженцям зберегти свої заощадження та увіллє в європейську економіку неефективно використовувану готівку українців.