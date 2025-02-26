Банды совершили новое нападение на столицу Гаити и убили десятки людей

В Гаити вооруженные банды совершили атаку на столичный район Дельмас. В результате нового нападения погибли десятки мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что нападение боевиков на гаитянскую столицу произошло перед рассветом во вторник. По данным западных СМИ, жертвами нападения стали три десятка человек.
После атаки новые жители района Дельмас были вынуждены бежать, поскольку банды продолжают бесконтрольно действовать в этой карибской стране.
Более 1 миллиона гаитян, что составляет около 10% самой густонаселенной страны Карибского бассейна, были внутренне перемещенными из-за многолетнего конфликта, во время которого хорошо вооруженные и финансируемые банды расширили и укрепили свой контроль над большей частью столицы, и прилегающими районами.
В разговоре с Reuters жители района Дельмас рассказали, что были в панике, и во время атаки боевики, среди прочего, сожгли человека "на глазах у его ребенка".
Программный директор местной правозащитной группы RNDDH Рози Огюст Дюсена сказала, что ее организация пока не может оценить количество погибших, но есть сообщения о нескольких людях, которые были убиты или в которых стреляли, а также несколько подожженных домов.
"Согласно информации, которую мы получили, вооруженные банды свирепствуют. Они атакуют несколько территорий одновременно, и это всегда один и тот же способ действия: убийства, поджоги, огнестрельные ранения, изнасилования и так далее", - сказал Дусена.
Ранее сообщалось, что в начале октября 2024 года члены банды Gran Grif обстреляли жителей города Понт-Зонде. В результате инцидента погибли по меньшей мере 70 человек, среди них были дети.
Также напомним, что в марте прошлого года столица Гаити Порт-о-Пренс оказалась в осаде из-за восстания банд против и.о. премьера страны Ариэля Генри. Тогда США, ЕС и другие страны Запада, вынужденно эвакуировали из города свои диппредставительства.
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