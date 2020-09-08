ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Балуха обікрали при побитті, - поліція

Автор: Максим Зайченко

Колишнього політв'язня Володимира Балуха обікрали при побитті. Зараз поліцейські намагаються поспілкуватися з ним у лікарні, щоб встановити обставини події.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

У поліції заявили, що інформація про побиття Балуха надійшла до них близько 12 години дня. Його побили на території київського "Гідропарку". У Балуха вкрали телефон та банківську картку.

Нині правоохоронці відпрацьовують місце вчинення злочину, встановлюють свідків та очевидців події. Також поліцейські намагаються поспілкуватися з Балухом в лікарні, щоб встановити обставини події. Вони чекають дозвіл лікарів.

Популярні новини

Матеріали інциденту зареєстровані в Дніпровському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація цієї події.

Нагадаємо, про побиття Балуха повідомив інший в'язень Кремля Олег Сенцов. Він повідомив, що у потерпілого зламана рука і ключиця.

Володимир Балух - український громадський активіст, фермер, після 2014 року залишився громадянином України, відмовившись від російського громадянства. Переслідувався окупаційною владою Криму.

Як раніше писало РБК-Україна, Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини проти РФ.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України побиттяВолодимир Балух