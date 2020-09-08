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Балуха обікрали при побитті, - поліція

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 16:24
Балуха обікрали при побитті, - поліція
Фото: Володимир Балух (УНІАН)
Автор: Максим Зайченко

Колишнього політв'язня Володимира Балуха обікрали при побитті. Зараз поліцейські намагаються поспілкуватися з ним у лікарні, щоб встановити обставини події.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

У поліції заявили, що інформація про побиття Балуха надійшла до них близько 12 години дня. Його побили на території київського "Гідропарку". У Балуха вкрали телефон та банківську картку.

Нині правоохоронці відпрацьовують місце вчинення злочину, встановлюють свідків та очевидців події. Також поліцейські намагаються поспілкуватися з Балухом в лікарні, щоб встановити обставини події. Вони чекають дозвіл лікарів.

Матеріали інциденту зареєстровані в Дніпровському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація цієї події.

Нагадаємо, про побиття Балуха повідомив інший в'язень Кремля Олег Сенцов. Він повідомив, що у потерпілого зламана рука і ключиця.

Володимир Балух - український громадський активіст, фермер, після 2014 року залишився громадянином України, відмовившись від російського громадянства. Переслідувався окупаційною владою Криму.

Як раніше писало РБК-Україна, Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини проти РФ.

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Новини України Надзвичайні події побиттяВолодимир Балух
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