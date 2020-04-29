У країнах Балтії кількість випадків COVID-19 зросла до 3,9 тис.

У країнах Балтії інфікувалися коронавірусом 3890 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту здоров'я в Естонії.

Зазначається, що в Естонії за останній день виявлили 9 нових випадків зараження коронавірусом, там же зафіксовано найбільшу кількість хворих - 1666 осіб. Стаціонарного лікування потребують 89 хворих, 10 з них у важкому стані.

Також відомо, що з лікарень були виписані 236 осіб, а за весь період померли 50 осіб.

Нагадаємо, нещодавно в Литві почав діяти новий етап пом'якшення карантину через коронавірус - при дотриманні чітких вимог відкрили вуличні кафе, салони краси і музеї. Культурні, розважальні, спортивні установи також можуть відвідувати групи не більше двох осіб. Винятки стосуються членів однієї сім'ї. Перукарні і манікюрні салони відновлюють роботу - у них діє правило однієї людини на 10 квадратних метрів. Разом з тим, дозволено проводити іспити з водіння, займатися гольфом, тенісом, відвідувати парки, зоопарки і ботанічні сади просто неба. Усюди необхідно дотримуватись дистанції.

Як повідомляло РБК-Україна, у Боснії та Герцеговині зафіксували різкий сплеск захворюваності на коронавірус після послаблення карантинних обмежень. За словами чиновників, за минулі 24 години було підтверджено 93 нові випадки зараження коронавірусом та 2 смерті від хвороби, у порівнянні з 20 випадками за попередню добу та 49 випадками у понеділок. Загальна кількість інфікованих зросла до 1677, з них 67 - померли. Зазначається, що за останню добу лише в автономній Республіці Сербській було виявлено 49 нових випадків.