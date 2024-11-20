Балканская сборная узнала вердикт за сорванный матч Лиги наций: ее оскорбляли фаны соперника

Косовары ушли с поля под занавес встречи, когда счет оставался равным (0:0). Перед этим произошла стычка футболистов обеих команд, с трибун звучали просербские лозунги, а в голкипера балканцев Мурича румынские болельщики бросали разный хлам.

Сборной Косово засчитано поражение (0:3). Кроме того, тамошняя футбольная федерация заплатит 6 тысяч евро штрафа. Не осталась без внимания и ответственность Футбольной федерации Румынии, которая заплатит 128 тысяч в евровалюте за ряд нарушений.

Команда Мирчи Луческу сыграет следующий домашний поединок без зрителей. Штрафы хозяйка скандального матча получил за расистское и дискриминационное поведение фанатов, политические скандирования, использование пиротехники и лазерных указок, беспорядки при исполнении гимнов и заблокированные проходы на трибунах.

Санкции УЕФА не изменили финальное распределение мест в квартете C2 Лиги наций. Сборная Румынии осталась первой, набрав максимальные 18 очков, и завоевала путевку в Дивизион B. В то же время Косово финишировало вторым (12 пунктов) и сразится за повышение в классе в плей-офф.