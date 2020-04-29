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На Балі померли двоє українців, проводяться аналізи на коронавірус

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 15:04
На Балі померли двоє українців, проводяться аналізи на коронавірус
Ілюстративне фото (flickr)

Результати тестів на COVID-19 будуть відомі 3 травня

На курортному острові Балі в Індонезії в готелі було знайдено мертвими двох громадян України. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

За його словами, факт смерті співвітчизників підтвердила місцева поліція.

"Вчора Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки - українські громадяни були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. Тіла померлих доставлені до місцевої лікарні. Наразі проводяться аналізи на можливу наявність коронавірусу COVID-19 в тілах померлих", повідомив Погорельцев.

Попередньо, результати тестів будуть відомі 3 травня. У випадку негативного результату на коронавірус, буде проведено аутопсію для встановлення причин смерті українців.

"Наразі посольство підтримує контакт з індонезійськими правоохоронними органами та медичним закладом з метою встановлення обставин справи, а також організації репатріації померлих громадян України. Департамент консульської служби та посольство підтримують зв’язок з родичами померлих та тримають справу на контролі", - додав Погорельцев.

Нагадаємо, за кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції знаходяться понад 160 людей. Також відомо про 7 смертельних випадків серед співвітчизників за кордоном.

За минулу добу в Україні зафіксували 11 смертей від коронавірусу. Загальна кількість смертельних випадків в країні зросла до 250.

Вчора Міністерство охорони здоров'я повідомило, що переважна більшість померлих українців мали супутні хвороби. При цьому більшість летальних випадків сталися у людей старше 65 років.

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