RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Балі депортують туристів за порушення на відпочинку обмежень по коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Індонезії депортувала з Балі чотирьох туристів за порушення жорстких коронавірусних обмежень на острові. Троє відпочивальників з США, Ірландії та Росії були спіймані без маски в громадському місці. Ще одна росіянка відмовилася піти на самоізоляцію після позитивного тесту на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомив виданню глава юридичної служби Балі Джамарулі Маніхурук, відпочивальники порушили мінімальні правила щодо протидії коронавірусу в період дії надзвичайних обмежень.

За його словами, троє туристів з США, Ірландії та Росії були затримані в громадському місці без маски і будуть відправлені назад в свої країни.

Депортації також підлягає росіянка, яка відмовилася піти на карантин після позитивного тесту на коронавірус. Її помістили в столицю острова, де вона ізольована і буде вислана з країни після того, як пройде курс лікування.

Нагадаємо, з початку липня влада Індонезії ввели екстрені заходи через різке зростання захворюваності коронавірусом, яку викликав штам "Дельта".

Зазначимо, за останні тижні Індонезія зіткнулася зі спалахом коронавірусної інфекції. У понеділок, 12 липня, влада повідомила про понад 40 тисяч нових випадків зараження COVID-19 і майже 900 летальних випадків за останні 24 години.

Читайте РБК-Україна в Google News
туризмИндонезияБалиКарантинКоронавірус