Балі депортують туристів за порушення на відпочинку обмежень по коронавірусу

Влада Індонезії депортувала з Балі чотирьох туристів за порушення жорстких коронавірусних обмежень на острові. Троє відпочивальників з США, Ірландії та Росії були спіймані без маски в громадському місці. Ще одна росіянка відмовилася піти на самоізоляцію після позитивного тесту на COVID-19.

Як повідомив виданню глава юридичної служби Балі Джамарулі Маніхурук, відпочивальники порушили мінімальні правила щодо протидії коронавірусу в період дії надзвичайних обмежень.

За його словами, троє туристів з США, Ірландії та Росії були затримані в громадському місці без маски і будуть відправлені назад в свої країни.

Депортації також підлягає росіянка, яка відмовилася піти на карантин після позитивного тесту на коронавірус. Її помістили в столицю острова, де вона ізольована і буде вислана з країни після того, як пройде курс лікування.