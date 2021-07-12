Балі депортують туристів за порушення на відпочинку обмежень по коронавірусу

Влада Індонезії депортувала з Балі чотирьох туристів за порушення жорстких коронавірусних обмежень на острові. Троє відпочивальників з США, Ірландії та Росії були спіймані без маски в громадському місці. Ще одна росіянка відмовилася піти на самоізоляцію після позитивного тесту на COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як повідомив виданню глава юридичної служби Балі Джамарулі Маніхурук, відпочивальники порушили мінімальні правила щодо протидії коронавірусу в період дії надзвичайних обмежень.
За його словами, троє туристів з США, Ірландії та Росії були затримані в громадському місці без маски і будуть відправлені назад в свої країни.
Депортації також підлягає росіянка, яка відмовилася піти на карантин після позитивного тесту на коронавірус. Її помістили в столицю острова, де вона ізольована і буде вислана з країни після того, як пройде курс лікування.
Нагадаємо, з початку липня влада Індонезії ввели екстрені заходи через різке зростання захворюваності коронавірусом, яку викликав штам "Дельта".
Зазначимо, за останні тижні Індонезія зіткнулася зі спалахом коронавірусної інфекції. У понеділок, 12 липня, влада повідомила про понад 40 тисяч нових випадків зараження COVID-19 і майже 900 летальних випадків за останні 24 години.