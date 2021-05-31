У Баку відкрили метро вперше за півроку через COVID
Фото: метро Баку не приймало пасажирів з жовтня 2020 року (Elena Saharova / pexels)
З 31 травня в столиці Азербайджану Баку відновили роботу метрополітену. Він був закритий більш ніж на півроку через коронавірус.
Про це повідомляє Haqqin.
Таке рішення минулого тижня прийняв оперативний штаб при кабінеті міністрів.
Метро Баку не приймало пасажирів з жовтня 2020 року після посилення карантинних обмежень.
При цьому метро разом з іншим громадським транспортом не працюватиме у вихідні.
Нагадавши, у Японії влада оголосила про продовження обмежень. Це пов'язано зі зростанням випадків захворюваності на коронавірус в країні.
РБК-Україна писало, що проїзд у метро Києва подорожчає. Але станеться це не так швидко, як побоюються пасажири. Рішення про підвищення тарифу буде прийматися влітку.