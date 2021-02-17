Бахрейн вводить систему цифрових COVID-паспортів

Уряд Бахрейну прийняв рішення ввести електронні паспорти про вакцинації від COVID-19. Таким чином, Бахрейн став однією з перших країн світу, яка запускає таку систему.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на заяву уряду Бахрейну.

Видання зазначає, що схожі програми розробляються в Данії і Швеції. Вони планують запустити систему цифрових паспортів про вакцинації в найближчі тижні.

Влада Бахрейну зможуть перевіряти правдивість інформації про вакцинацію шляхом сканування QR-коду, прив'язаного до національного реєстру.

Спеціальний додаток BeAware дозволить жителям країни демонструвати їх статус імунізації. Доступ до цифрового сертифіката отримають ті, хто отримав дві дози вакцини з інтервалом у 21 день.

Нагадаємо, ВООЗ закликали країни не вводити так звані "COVID-паспорта". Проте, якщо надалі ситуація з доступністю і безпекою вакцин зміниться, такі документи можуть знадобитися, вважають в організації.

Крім того, у Британії розпочали роботу над створенням документа про COVID-вакцинації, який можна буде використовувати для закордонних поїздок.

Данія заявила про плани зробити електронний COVID-паспорт для поїздок за кордон.

Про наміри ввести електронні паспорти вакцинації заговорили і в уряді Швеції.