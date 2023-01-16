RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Бахмутском направлении россияне применили фосфорные боеприпасы, - офицер ВСУ

Фото: на Бахмутском направлении россияне применили фосфорные боеприпасы (Владимир Черняк)
Автор: Юлия Бойко

На Бахмутском направлении продолжается тяжелый бой, враги атакуют наши передовые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военнослужащего ВСУ, солдата-гранатометчика 5 отдельного штурмового полка Юрия Сиротюка.

"Сегодня ночью на Бахмутском направлении россияне применили фосфорные боеприпасы, работали вражеские самолеты. Сейчас продолжается тяжелый бой, враги атакуют наши передовые позиции. Так называемое перемирие захватчики использовали, чтобы подтянуть оружие и с новой силой начать наступление. Россияне полгода применяли тактику лобовой атаки. Сначала они надеялись на свое преимущество в артиллерии, бронетехнике, в живой силе, которую они не жалеют. Лобовая атака провалилась, и они стали пытаться использовать вроде бы успешную тактику", - рассказал Сиротюк.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что россияне несут значительные потери на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что оккупанты уничтожили более 4 тысяч жилых домов в Бахмуте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину