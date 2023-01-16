На Бахмутском направлении россияне применили фосфорные боеприпасы, - офицер ВСУ

На Бахмутском направлении продолжается тяжелый бой, враги атакуют наши передовые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военнослужащего ВСУ, солдата-гранатометчика 5 отдельного штурмового полка Юрия Сиротюка.

"Сегодня ночью на Бахмутском направлении россияне применили фосфорные боеприпасы, работали вражеские самолеты. Сейчас продолжается тяжелый бой, враги атакуют наши передовые позиции. Так называемое перемирие захватчики использовали, чтобы подтянуть оружие и с новой силой начать наступление. Россияне полгода применяли тактику лобовой атаки. Сначала они надеялись на свое преимущество в артиллерии, бронетехнике, в живой силе, которую они не жалеют. Лобовая атака провалилась, и они стали пытаться использовать вроде бы успешную тактику", - рассказал Сиротюк.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что россияне несут значительные потери на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что оккупанты уничтожили более 4 тысяч жилых домов в Бахмуте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.