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На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли, вероятно, раненого бойца ВСУ

Фото: на Бахмутском направлении оккупанты расстреляли бойца ВСУ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего ВСУ. Ситуация произошла в Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По оперативным данным, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранения. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен. 

"Безоружного защитника, который лежал на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк", - пояснили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - добавили правоохранители.

Россияне расстреливают пленных

Отметим, что украинские и международные СМИ неоднократно сообщали о случаях, когда российские войска производили расстрелы военнопленных.

В частности, известны случаи расстрела безоружных военных или сразу группы пленников.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что зафиксировали случаи казней оккупантами 93 украинских воинов.

Более того, не так давно стало известно о массовой казни захватчиками 16 украинских пленных на Покровском направлении.

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