RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Бахмуте сегодня минус 8. Украинские военные уничтожили вражеский гранатомет и группу россиян (видео)

Фото: украинские военные уничтожили вражеский гранатомет и группу россиян (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники в окрестностях города-крепости Бахмута уничтожили российский гранатомет и группу захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Пограничники сообщают, что россияне начали обстреливать позиции украинских защитников в окрестностях Бахмута из гранатомета СПГ. В ответ на это наши защитники открыли огонь из минометов и уничтожили вражеский гранатомет вместе с тремя захватчиками.

"Не менее эффективно они отработали по штурмовикам, которые ночью пытались подобраться к нашим позициям. Аэроразведка с помощью дрона с тепловизором обнаружила захватчиков за сооружениями. Несколько десятков мин минуснули 5 россиян, еще 7 ранили", - сообщили в Госпогранслужбе.

РБК-Украина сообщало, что наши пограничники в районе Бахмута ликвидировали четыре пехотных группы россиян и уничтожили вражеский дрон.

Также недавно украинские защитники сбили вражеский самолет в битве за Бахмут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна России против УкраиныГосударственная пограничная служба