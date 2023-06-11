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В Бахмуте на каждые 48 см занятых позиций убит один российский военный, - Минобороны Британии

Фото: В Бахмуте на каждые 48 см занятых позиций убит один российский военный (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Бахмуте на каждые 48 сантиметров завоеванных позиций убито или ранено одного российского военнослужащего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороні Великобритании в Twitter.

"В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней. Но в Бахмуте на каждые 48 см завоеванных позиций один ее солдат был убит или ранен", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина продолжает сражаться.

Ситуация вокруг Бахмута

В последние недели на Бахмутском направлении было заметное усиление боевых действий. Российские оккупанты захватили большую часть территории Бахмута, однако ВСУ осуществили успешные наступательные действия на флангах.

На всех направлениях российские захватчики проводят авиационные налеты, осуществляют обстрелы артиллерией и минометами. Тем не менее их цели остаются недосягаемыми. Украинские военные успешно отражают атаки.

Также на направлении россияне стягивают резервы и пытаются удержать занятые позиции.

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