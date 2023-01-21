В Бахмуте за сутки 2 человека убиты, еще 4 ранены

За пятницу, 20 января, российские оккупанты убили 3 жителей Донецкой области, два из них - в Бахмуте. Еще 4 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 20 января стало известно о 3 жителях Донецкой области, убитых россиянами: 2 - в Бахмуте и 1 - в Желаном", - рассказал он.
По словам Кириленко, еще 4 человека получили ранения. Все - в Бахмуте.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1316 человек, еще 2870 ранены.
Напомним, 20 января российские войска нанесли три ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Целью неприятеля были только гражданские объекты. В результате обстрела есть раненый.
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