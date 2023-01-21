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В Бахмуте за сутки 2 человека убиты, еще 4 ранены

Фото: за сутки в Донецкой области россияне убили 3 человека (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За пятницу, 20 января, российские оккупанты убили 3 жителей Донецкой области, два из них - в Бахмуте. Еще 4 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 20 января стало известно о 3 жителях Донецкой области, убитых россиянами: 2 - в Бахмуте и 1 - в Желаном", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 4 человека получили ранения. Все - в Бахмуте.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1316 человек, еще 2870 ранены.

Напомним, 20 января российские войска нанесли три ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Целью неприятеля были только гражданские объекты. В результате обстрела есть раненый.

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