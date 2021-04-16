У Багдаді стався теракт: п'ять людей загинуло, 21 - отримали поранення

Крім того, потужний вибух знищив кілька магазинів поруч та спричинив загоряння п’яти автомобілів.

Зазначається, що вибухівку було закладено в автомобілі, запаркованому біля людного ринку.

Нагадаємо, аварію на ядерному об'єкті в місті Натанзі в Ірані визнали терористичним актом. Влада Ірану заявила, що залишають за собою право на відповідні дії щодо винних.

Крім того, наприкінці березня в Індонезії два терористи смертники влаштували вибух біля католицької церкви. У результаті теракту постраждали не менше 14 людей.