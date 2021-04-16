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У Багдаді стався теракт: п'ять людей загинуло, 21 - отримали поранення

Автор: Даша Харченко

У столиці Іраку Багдаді стався теракт. Внаслідок трагедії загинуло п'ять людей.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Ще 21 особа отримала поранення.

Зазначається, що вибухівку було закладено в автомобілі, запаркованому біля людного ринку.

Крім того, потужний вибух знищив кілька магазинів поруч та спричинив загоряння п’яти автомобілів.

Іракські силовики перекрили під’їзди до ринку.

Нагадаємо, аварію на ядерному об'єкті в місті Натанзі в Ірані визнали терористичним актом. Влада Ірану заявила, що залишають за собою право на відповідні дії щодо винних.

Крім того, наприкінці березня в Індонезії два терористи смертники влаштували вибух біля католицької церкви. У результаті теракту постраждали не менше 14 людей.

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