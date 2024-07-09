Многократный чемпион Украины по велоспорту Андрей Куценко погиб на фронте: подробности

Сообщение о смерти

О смерти Андрея Куценко сообщили на Facebook-странице "Львовская областная детско-юношеская спортивная школа".

"3 июля 2024 года на войне с российскими оккупантами погиб 35-летний желковчанин Андрей Куценко", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину велогонщик вернулся из Италии (где проживал с семьей) и вступил в ряды Вооруженных сил добровольцем.

Более двух лет он защищал родную землю на разных направлениях фронта.

Последнее сражение принял в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ.

"Светлая память и вечная слава Герою! Искренние соболезнования родным, друзьям и побратимам Защитника", - говорится в сообщении.

Андрей Куценко (фото: facebook.com/lvivnoc)

Основное о жизни и достижениях Куценко

Согласно информации Львовской областной детско-юношеской спортивной школы, после окончания Жовковской ООШ №1 Куценко учился во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского.

Проходил службу по контракту на учебно-спортивной базе летних видов спорта Министерства обороны Украины.

На протяжении десяти лет (2006-2016) представлял Львовскую область в национальной сборной по велоспорту на треке.

Уточняется также, что Куценко был:

победителем и призером международных соревнований

участником чемпионатов Европы и мира

многократным чемпионом Украины

мастером спорта Украины международного класса

Прощание с Андреем Куценко состоится во вторник, 9 июля, в 12:00 на Вечевой площади в городе Жовква Львовской области.

Пост Львовской областной детско-юношеской спортивной школы (скриншот: facebook.com/lvivsportschool)