Многократный чемпион Украины по велоспорту Андрей Куценко погиб на фронте: подробности

На войне погиб титулованный велосипедист и защитник Украины Андрей Куценко.
РБК-Украина рассказывает, что известно об обстоятельствах трагического события и достижениях павшего спортсмена и воина.
О смерти Андрея Куценко сообщили на Facebook-странице "Львовская областная детско-юношеская спортивная школа".
"3 июля 2024 года на войне с российскими оккупантами погиб 35-летний желковчанин Андрей Куценко", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину велогонщик вернулся из Италии (где проживал с семьей) и вступил в ряды Вооруженных сил добровольцем.
Более двух лет он защищал родную землю на разных направлениях фронта.
Последнее сражение принял в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ.
"Светлая память и вечная слава Герою! Искренние соболезнования родным, друзьям и побратимам Защитника", - говорится в сообщении.
Андрей Куценко (фото: facebook.com/lvivnoc)
Согласно информации Львовской областной детско-юношеской спортивной школы, после окончания Жовковской ООШ №1 Куценко учился во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского.
Проходил службу по контракту на учебно-спортивной базе летних видов спорта Министерства обороны Украины.
На протяжении десяти лет (2006-2016) представлял Львовскую область в национальной сборной по велоспорту на треке.
Уточняется также, что Куценко был:
Прощание с Андреем Куценко состоится во вторник, 9 июля, в 12:00 на Вечевой площади в городе Жовква Львовской области.
Пост Львовской областной детско-юношеской спортивной школы (скриншот: facebook.com/lvivsportschool)
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