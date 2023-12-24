В многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, есть пострадавший

"Сообщение о взрыве поступило в Кременчугское районное управление полиции от местных жителей. На осмотр в больницу с места происшествия госпитализирован житель квартиры, 1968 года рождения. Во время проведения первоочередных следственных действий установлено, что в квартире взорвался боеприпас", - пишет пресс-служба.

На момент взрыва в квартире находилась еще одна жительница, однако, она не пострадала.

Как рассказал начальник Кременчугского районного управления полиции Александр Холондович, по одной из версий, боеприпас мог взорваться из-за неосторожного обращения.

Фото: в многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, пострадавший (pl.npu.gov.ua)

Что угрожает

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами