Многоэтажка почти уничтожена: появились шокирующие фото последствий удара по Краматорску

Удар по Краматорску

Напомним, в Краматорске сегодня, 31 июля, около 15:00 прогремел взрыв. В сети появились фото, на которых можно заметить, что над городом поднялся дым.

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что в результате удара российских оккупантов один человек погиб и еще 11 - получили ранения.

Также он уточнял, что россияне намеренно ударили по пятиэтажке. В результате этого половина здания разрушена до основания.

Это не окончательные данные, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.

В ночь на 31 июля россияне также ударили по многоэтажкам в Киеве. Сейчас известно об 11 погибших и более 100 пострадавших.