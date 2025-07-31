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Многоэтажка почти уничтожена: появились шокирующие фото последствий удара по Краматорску

Краматорск, Четверг 31 июля 2025 17:41
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Многоэтажка почти уничтожена: появились шокирующие фото последствий удара по Краматорску Фото: в Краматорске россияне почти уничтожили многоэтажку (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в четверг, 31 июля, своим ударом почти полностью уничтожили многоэтажку в Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет в Telegram.

В горсовете обратили внимание, что россияне атаковали густонаселенный центр города. Окончательные последствия будут известны после завершения поисково-спасательной операции.

Фото: Россия ударила по Краматорску (t.me/kramatorsk_rada)

Также там добавили, что близкие тех людей, которые оказались под завалами, ждут новостей на месте трагедии. С ними работают психологи, полицейские и спасатели.

Фото: последствия российского удара по Краматорску (t.me/dsns_telegram)

Удар по Краматорску

Напомним, в Краматорске сегодня, 31 июля, около 15:00 прогремел взрыв. В сети появились фото, на которых можно заметить, что над городом поднялся дым.

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что в результате удара российских оккупантов один человек погиб и еще 11 - получили ранения.

Также он уточнял, что россияне намеренно ударили по пятиэтажке. В результате этого половина здания разрушена до основания.

Это не окончательные данные, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.

В ночь на 31 июля россияне также ударили по многоэтажкам в Киеве. Сейчас известно об 11 погибших и более 100 пострадавших.

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Краматорск Донецкая область Война в Украине Ракетный удар
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