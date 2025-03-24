Многоэтажки в густом дыму: появились видео последствий удара по Сумам

Удар по Сумам

Напомним, российские оккупанты сегодня запустили свои ракеты по центру Сум. В результате этого десятки мирных жителей получили ранения. Повреждены многоэтажки и школа.

Известно, что часть домов осталась без газа, горячей и холодной воды, а также отопления.

При этом, по данным Сумского горсовета, пострадали по меньшей мере 13 детей.

Такая атака произошла на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия согласилась прекратить атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру.

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