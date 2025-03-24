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Многоэтажки в густом дыму: появились видео последствий удара по Сумам

Фото: спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Сумам (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 24 марта, нанесли по Сумам ракетный удар. Появилось видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram и ГСЧС в Facebook.

"Сумы после русского удара. Так Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) "прекращает" бить по гражданским", - написал он, опубликовав видео последствий. 
 

Ермак напомнил, что по состоянию на сейчас известно о 74 раненых, среди которых есть дети. 

В свою очередь спасатели отметили, что после атаки они эвакуировали 40 детей и 16 взрослых. Ликвидированы пожары в квартирах пятиэтажки, а также частного дома.

 

Удар по Сумам

Напомним, российские оккупанты сегодня запустили свои ракеты по центру Сум. В результате этого десятки мирных жителей получили ранения. Повреждены многоэтажки и школа.

Известно, что часть домов осталась без газа, горячей и холодной воды, а также отопления.

При этом, по данным Сумского горсовета, пострадали по меньшей мере 13 детей.

Такая атака произошла на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия согласилась прекратить атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру.

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