В многоэтажках Лисичанска замерзла канализация и разорвало бойлеры, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"В некоторые школы приезжали бригады из Ставропольского края РФ. Работали они тем, где можно обойтись косметическим вмешательством. Но даже при таких условиях эти рабочие использовали некачественные материалы, оставили значительные щели в стенах, из-за чего очень быстро появился грибок", - говорится в сообщении.

В областной администрации отметили, что крыши не выдержали первые серьезные осадки.

"А вот в Лисичанске, такое впечатление, россияне так ни к чему и не прикоснулись. Из-за отсутствия централизованных коммунальных услуг в многоэтажках замерзла канализация, в квартирах разорвало бойлеры, из которых, конечно, при эвакуации воду никто не сливал", - добавили в ОВА.