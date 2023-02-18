В многоэтажках Лисичанска замерзла канализация и разорвало бойлеры, - ОВА
В оккупированном Лисичанске из-за замерзания канализации в домах разорвало бойлеры.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.
"В некоторые школы приезжали бригады из Ставропольского края РФ. Работали они тем, где можно обойтись косметическим вмешательством. Но даже при таких условиях эти рабочие использовали некачественные материалы, оставили значительные щели в стенах, из-за чего очень быстро появился грибок", - говорится в сообщении.
В областной администрации отметили, что крыши не выдержали первые серьезные осадки.
"А вот в Лисичанске, такое впечатление, россияне так ни к чему и не прикоснулись. Из-за отсутствия централизованных коммунальных услуг в многоэтажках замерзла канализация, в квартирах разорвало бойлеры, из которых, конечно, при эвакуации воду никто не сливал", - добавили в ОВА.
Напомним, что россияне вывозят украинских старшеклассников в Татарстан, чтобы те сдавали школьные экзамены на территории России.
В оккупированном Лисичанске (Луганская область) россияне так и не починили централизованное водоснабжение. Люди более шести месяцев местные жители вынуждены жить в бесчеловечных условиях.
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