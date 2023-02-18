ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В многоэтажках Лисичанска замерзла канализация и разорвало бойлеры, - ОВА

Новина українською →
Лисичанск, Суббота 18 февраля 2023 17:01
В многоэтажках Лисичанска замерзла канализация и разорвало бойлеры, - ОВА Фото: В многоэтажках Лисичанская замерзшая канализация и разорвало бойлеры (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Лисичанске из-за замерзания канализации в домах разорвало бойлеры.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"В некоторые школы приезжали бригады из Ставропольского края РФ. Работали они тем, где можно обойтись косметическим вмешательством. Но даже при таких условиях эти рабочие использовали некачественные материалы, оставили значительные щели в стенах, из-за чего очень быстро появился грибок", - говорится в сообщении.

В областной администрации отметили, что крыши не выдержали первые серьезные осадки.

"А вот в Лисичанске, такое впечатление, россияне так ни к чему и не прикоснулись. Из-за отсутствия централизованных коммунальных услуг в многоэтажках замерзла канализация, в квартирах разорвало бойлеры, из которых, конечно, при эвакуации воду никто не сливал", - добавили в ОВА.

Напомним, что россияне вывозят украинских старшеклассников в Татарстан, чтобы те сдавали школьные экзамены на территории России.

В оккупированном Лисичанске (Луганская область) россияне так и не починили централизованное водоснабжение. Люди более шести месяцев местные жители вынуждены жить в бесчеловечных условиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Лисичанск Война в Украине
NEWS
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет