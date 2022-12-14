Много убитых. ВСУ разгромили позиции россиян под Бахмутом (видео)

"Штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ вместе с другими подразделениями ВС Украины заняли враждебные позиции вблизи Бахмута", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, первоначально укрепление оккупатов несколько раз накрывали артиллерийским и минометным огнем. Затем на вражеские позиции осторожно вошли десантники.

"Они и завершили окончательное сопротивление российских оккупантов. Всего было уничтожено около десятка захватчиков", - добавляют в ДШУ ВСУ.