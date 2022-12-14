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Много убитых. ВСУ разгромили позиции россиян под Бахмутом (видео)

Фото: ВСУ разгромили позиции россиян под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники разгромили позиции российских военных под Бахмутом (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ (ДШВ ВСУ).

"Штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ вместе с другими подразделениями ВС Украины заняли враждебные позиции вблизи Бахмута", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, первоначально укрепление оккупатов несколько раз накрывали артиллерийским и минометным огнем. Затем на вражеские позиции осторожно вошли десантники.

"Они и завершили окончательное сопротивление российских оккупантов. Всего было уничтожено около десятка захватчиков", - добавляют в ДШУ ВСУ.

Как сообщалось, российские оккупанты не прекращают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Они изменили тактику наступления в Донецкой области - создают штурмовые отряды и группы.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 740 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 96 тысяч солдат.

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