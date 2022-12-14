Много убитых. ВСУ разгромили позиции россиян под Бахмутом (видео)

Украинские десантники разгромили позиции российских военных под Бахмутом (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ (ДШВ ВСУ).

"Штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ вместе с другими подразделениями ВС Украины заняли враждебные позиции вблизи Бахмута", - говорится в сообщении. Как рассказали военные, первоначально укрепление оккупатов несколько раз накрывали артиллерийским и минометным огнем. Затем на вражеские позиции осторожно вошли десантники. "Они и завершили окончательное сопротивление российских оккупантов. Всего было уничтожено около десятка захватчиков", - добавляют в ДШУ ВСУ.