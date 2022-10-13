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"Многие уже погибли": Арестович назвал число мобилизованных россиян в Украине

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (24tv ua)
Автор: Артур Родивилов

Российской власти удалось насобирать около 10 тысяч мобилизованных, приблизительно такое же число уже на фронте в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

Известно о мобилизованных на Херсонском и Сватовском направлениях.

"Вообще всего мобилизованных около 10 тысяч… Примерно столько их уже на территории Украины. Может быть, даже больше, потому что их каждый день прибывает в большом количестве. Мы их точно видим на Херсонском и Сватовском направлениях", - сказал Арестович.

По его словам, за счет них в основном оккупанты восполняют дефицит живой силы.

"Многие из них уже погибли, речь идет о десятках, и в Россию пришли первые гробы с мобилизованными. Не меньше 20 мобилизованных уже в плену", - рассказал Арестович.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что неподготовленных мобилизованных бросают на Бахмутское и Авдеевское направления.

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Алексей АрестовичМобилизация в России