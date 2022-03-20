RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Багамські острови заморозили 3 млрд доларів, що належать росіянам

Центральний банк Багамських островів (Фото: licdn.com)
Автор: Константин Широкун

Фінансові установи на Багамських островах зберігають активи на суму близько 3 мільярдів доларів, власники яких пов'язані з Росією. Всі зазначені кошти за рішенням уряду острівної держави тимчасово заморожені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

12 березня Багами розпорядилися припинити всі операції з російськими організаціями, які потрапили під санкції західних країн. Центральний банк країни провів моніторинг всіх коштів і виявив депозити на суму 420 млн доларів, а також трастові активи на суму 2,5 млрд доларів з кінцевими бенефіціарами з Росії.

Ці цифри відносяться тільки до міжнародного банківського і трастового сектору, які обслуговують клієнтів за межами країни, і не включають будь-які російські активи в банках для місцевого населення.

Центральний банк Багамських островів не повідомляє, яка частина цих активів належить росіянам, які перебувають під санкціями США і ЄС. Багамські острови засудили вторгнення Росії в Україну і тимчасово заморозили всі активи росіян.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України