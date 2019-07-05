На Багамах при аварії вертольота загинув мільярдер

В районі Багамських островів в результаті аварії вертольота загинули сім людей, серед яких мільярдер і вугільний магнат Кріс Клайн. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bahamas Press.

Вертоліт прямував з одного з островів у Форт-Лодердейл (штат Флорида). Він зник незабаром після зльоту. Як повідомляється, одним з семи загиблих виявився мільярдер і вугільний магнат Кріс Клайн. Співчуття у зв'язку з його смертю вже висловив губернатор Західній Вірджинії Джим Джастіс. За даними Forbes, статок Клайна оцінюється в 1,8 млрд доларів.

Нагадаємо, у Німеччині недалеко від аеродрому в Гессені в комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого знаходилася російський підприємець Наталія Філєва. Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули три людини, у тому числі і Філєва. Після падіння літак практично повністю згорів.

Відзначимо, в Boeing 737 MAX, який розбився в понеділок, 29 жовтня 2019 року, через кілька хвилин після вильоту з Джакарти, за день до того виникли технічні проблеми. Додамо, на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив.