Метелики в животі і на сукні: Лілія Ребрик підкорила повітряним весняним образом

Лілія Ребрик, яка нещодавно порадувала своїх шанувальників міні-виставами прямо в телеефірі та запальними танцями на робочому місці, привітала українців з прийдешньою весною і подарувала веселий піднесений настрій сьогоднішнім іменинникам, показавши серію ніжних знімків.

Відома телеведуча в довгому повітряному білому платті з синім принтом у вигляді метеликів зізналася, що просто в захваті від нового вбрання. Фото зірка показала у своєму Instagram.

"Коли метелики і в животі, і на сукні... це просто насолода", - підписала Лілія кадри, супроводивши пост хештегами "скоровесна" і "завтравесна".

Лілія Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Крім того, ведуча привітала всіх "унікальних" людей, чий день народження припадає на 29 лютого і офіційно святкують його тільки раз на чотири роки.

Лілія Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої обсипають її компліментами і розхвалюють нове плаття, попутно розпитуючи - де можна знайти таке. Також фани зазначають, що в новому вбранні Ребрик надзвичайно красива, і називають дівчиною-весною.

Дівчина - Весна!

Красуня!

Люблю, коли метелики в животі!

Плаття супер. Скільки коштує? Де можна замовити?

Скрін коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

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